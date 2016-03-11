متظاهرو القائد إبراهيم يشكرون وزير الداخلية للقبض على قاتلى هشام بركات

نظم عدد من المتظاهرين بساحة القائد إبراهيم تظاهرة عقب صلاة الجمعة اليوم، و رفع المتظاهرون لافتة تقدموا فيها بالشكر إلى ووزيرر الداخلية، للقبض على مرتكبى جريمة قتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما طالبوا بالقصاص فى جرائم قتل ضباط الجيش و الشرطة.

من جهة أخرى رفع المتظاهرون لافتات تقدموا فيها بالشكر لحل أزمة الإضراب الجزئى الذى نظمه سائقو النقل العام بالإسكندرية، و الاستجابة لمطالبهم.

- متظاهرون يحتفلون بخطاب الرئيس السيسى فى ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية