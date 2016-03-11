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متظاهرو القائد إبراهيم يشكرون وزير الداخلية للقبض على قاتلى هشام بركات

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متظاهرو القائد إبراهيم يشكرون وزير الداخلية للقبض على قاتلى هشام بركات متظاهرو القائد إبراهيم يشكرون وزير الداخلية للقبض على قاتلى هشام بركات
نظم عدد من المتظاهرين بساحة القائد إبراهيم تظاهرة عقب صلاة الجمعة اليوم، و رفع المتظاهرون لافتة تقدموا فيها بالشكر إلى ووزيرر الداخلية، للقبض على مرتكبى جريمة قتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما طالبوا بالقصاص فى جرائم قتل ضباط الجيش و الشرطة.

من جهة أخرى رفع المتظاهرون لافتات تقدموا فيها بالشكر لحل أزمة الإضراب الجزئى الذى نظمه سائقو النقل العام بالإسكندرية، و الاستجابة لمطالبهم.

متظاهرو القائد ابراهيم (1)

متظاهرو القائد ابراهيم (2)

متظاهرو القائد ابراهيم (3)

متظاهرو القائد ابراهيم (4)

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متظاهرو القائد ابراهيم (6)

متظاهرو القائد ابراهيم (7)

متظاهرو القائد ابراهيم (8)

متظاهرو القائد ابراهيم (9)

متظاهرو القائد ابراهيم (10)

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>- متظاهرون يحتفلون بخطاب الرئيس السيسى فى ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية

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