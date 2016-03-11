خطبة الجمعة عن مكانة الشهيد فى مساجد كفر الشيخ

تناول خطباء المساجد بمحافظة كفر الشيخ فى خطبة الجمعة منزلة الشهيد وفوزه بأعلى منازل الجنة.

و قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ: موضوع خطبة الجمعة اليوم كان بعنوان "فضل الشهادة ومكانة الشهيد".

و أضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الدعاة تناولوا الحديث عن فضل الشهادة فى سبيل الله، ومنزلة الشهيد عند الله -عز وجل - وجزاء الشهداء وثمرات الشهادة وواجبنا فى الدفاع عن الوطن.

و ذكر خطيب الجمعة بمسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق، وهو من أكبر مساجد المحافظه فى خطبته، أن الشهداء ينالون أعلى درجات الجنة، وتحدث عن سمو منزلتهم، مستندا إلى قول الله تعالى "ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم"، ثم تحدث عن حنضله "أحد الصحابة" الذى كان مع زوجته، وحينما سمع مناديا ينادى للجهاد تركها دون أن يغتسل، ولبى النداء للجهاد، وحينما استشهد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله فتعجب، وسأل زوجته فقالت له إنه كان يجامعها، وحينما سمع المنادى ينادى للجهاد تركها دون أن يغتسل ولبى نداء الجهاد فاستشهد.

و استطرد خطيب الجمعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمنى الشهادة ويعود للحياة، ثم يستشهد أكثر، ثم يعود ثم يستشهد عدة مرات، كذلك الشهداء يتمنى كل منهم العودة للحياة للاستشهاد مرات أخرى، وذلك لما شاهدوه من منزلة لهم فى الجنة.

وطالب خطيب المسجد الجميع بتلبية نداء دينهم ووطنهم والزود عنهم من أى مخاطر، كما طالب بعدم الحزن على الشهداء لأنهم فى المرتبة الأولى من الجنة.

و استكمل خطيب مسجد الرحمة أن من مات وهو يدافع عن عرضه فهو شهيد، ومن مات غريقاً فهو شهيد، ومن مات يدافع عن ماله فهو شهيد، ومن مات محموماً فهو شهيد، وإن ماتت الأم وهى تلد فهى شهيدة، وهناك أربعين نوعاً للشهادة.

خطبة الجمعة بكفر الشيخ تدعو للصلاح والإصلاح