غدًا.. المرافعة في محاكمة مرسي و24 أخرين بإهانة القضاء

تستمع غدًا محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة لمرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، في القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده محمد شكري وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

كانت هيئة التحقيق قد اسندت إلى المتهمين تهم أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.