أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

استبعاد 4 مديرين بـ«تعليم قنا» وإحالتهم للنيابة بسبب مخالفات مالية

Google+ Print
استبعاد 4 مديرين بـ«تعليم قنا» وإحالتهم للنيابة بسبب مخالفات مالية استبعاد 4 مديرين بـ«تعليم قنا» وإحالتهم للنيابة بسبب مخالفات مالية

اللواء عبد الحميد الهجان – أرشيفية

مراسل «ONA»:

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الجمعة، إستبعاد مدير عام التعليم الفنى والتعليم الصناعى والتجارى وموجهة بالتعليم الصناعى  من مناصبهم بمديرية التربية والتعليم مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيقات، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق فيما نسب إليهم بوجود مخالفات ماليه بالعمل.

وأضاف محافظ قنا، في بيان صحفي اليوم، أنه تم إحالتهم للنيابة العامة بناءًا على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بقنا بوجود مخالفات مالية شابت إحدى عمليات شراء بعض المعدات لمدارس المحافظة تقدر بملايين الجنيهات ولم يتم استخدامها.

وأوضح أنه حال ثبوت الاتهامات فى حق المستبعدين من العمل سيتم توقيع الجزاءات والعقوبات الخاصة بهم وفى حالة تبرأتهم سيتم عودتهم للعمل، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام المعدات التى تم شرائها بالمدارس الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا