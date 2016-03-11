استبعاد 4 مديرين بـ«تعليم قنا» وإحالتهم للنيابة بسبب مخالفات مالية

مراسل «ONA»:

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الجمعة، إستبعاد مدير عام التعليم الفنى والتعليم الصناعى والتجارى وموجهة بالتعليم الصناعى من مناصبهم بمديرية التربية والتعليم مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيقات، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق فيما نسب إليهم بوجود مخالفات ماليه بالعمل.

وأضاف محافظ قنا، في بيان صحفي اليوم، أنه تم إحالتهم للنيابة العامة بناءًا على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بقنا بوجود مخالفات مالية شابت إحدى عمليات شراء بعض المعدات لمدارس المحافظة تقدر بملايين الجنيهات ولم يتم استخدامها.

وأوضح أنه حال ثبوت الاتهامات فى حق المستبعدين من العمل سيتم توقيع الجزاءات والعقوبات الخاصة بهم وفى حالة تبرأتهم سيتم عودتهم للعمل، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام المعدات التى تم شرائها بالمدارس الأخرى.