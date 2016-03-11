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ضبط 7 هاربين وتحرير 897 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

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ضبط 7 هاربين وتحرير 897 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية ضبط 7 هاربين وتحرير 897 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط 7 متهمين هاربين من أحكام قضائية بمراكز "منوف وبركة السبع والشهداء وقويسنا"، تم تحرير محاضر بالواقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أسامة خربوش، مدير إدارة مرور المحافظة، والنقيب كامل حلاوة، المسؤل عن مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم وأسفرت جهودها عن ضبط 16 دراجة نارية "بدون لوحات"، و23 حالة سحب تراخيص، و2 سيارة بدون لوحات، و66 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، بالإضافة إلى 20 حالة تحدث فى المحمول، و5 ركاب زيادة، و60 حالة تصالح فورية، و897 مخالفات على نموذج 125 مرور، تم اتخاذ الإجراءات.


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