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حبس مرشح سابق للبرلمان عن "النور" لقيادة تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالشرقية

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حبس مرشح سابق للبرلمان عن "النور" لقيادة تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالشرقية حبس مرشح سابق للبرلمان عن "النور" لقيادة تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالشرقية
قررت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، اليوم، حبس مرشح حزب النور للانتخابات البرلمانية السابقة، وشاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات وبيعها .
>المتهم صبرى البلبيسى 1

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط قسم فاقوس، عن قيام كل من "حسام س م " 28 سنة عاطل ومقيم بندر فاقوس و" صبرى م ص" وشهرته صبرى البلبيسى 32 سنة صيدلى، ومرشح سابق عن حزب النور بانتخابات مجلس النواب لسنة 2015، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات .
>المتهم صبرى البلبيسى

وبتكثيف التحريات التى قام بيها الرائد إبراهيم لطفى رئيس مباحث قسم فاقوس ومعاونيه النقيبين محمد نعيم وحازم حسن والملازم أول حسام محمودى، برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث لفرع الشرق، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية.
>المتهم-صبرى-البلبيسى

تمكن الضباط بالتنسيق مع فرع الأمن بالشرقية برئاسة العقيد ماجد الأشقر وكيل الفرع وبإشراف العميد أمير بهجت مدير الفرع، من ضبط المتهم الأول أثناء قيامه ببيع سيارة ماركة كيا سراتو سمراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم 102357 ملاكى المنيا، لأحد المواطنين بثمن بخس لايتناسب مع ثمنها الحقيقى.

وبالكشف عن اللوحة المعدنية، تبين أنها غير خاصة بالسيارة المضبوطة، ومبلغ بسرقاتها فى المحضر رقم 32438 جنح قسم أول مدينة نصر، لسنة 2015 عن بلاغ إيمان محمد أحمد .

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بارتكاب خمسة وقائع لسرقة السيارات، وقيامه بإخفاء السيارات، المتحصل عليها عند المتهم الثانى، الذى يقوم بدوره بإخفائها وتغيير معالمها تمهيدا للتصرف فيها وبيعها، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثانى وأرشد عن خمسة سيارات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 736 إدارى القسم لسنة 2016 .
>السيارات


>- بالصور.. ضبط مرشح سابق عن حزب النور لقيادته تشكيلا عصابيا للسرقة بالشرقية

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