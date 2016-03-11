نصائح لمنع إصابة طفلك بفقدان السمع

ذكرت منظمة الصحة العالمية فى أحد تقاريرها أن هناك تزايدا فى انتشار مشكلات السمع بين الأطفال خلال هذه الأيام، ومشيرة إلى أن حوالى 32 مليون طفل فى جميع أنحاء العالم يعانون من ضعف وفقدان بالسمع، جاء ذلك فى الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

حسب التقرير، كما أكدت منظمة الصحة العالمية عن أن الأسباب الرئيسية لمشاكل السمع عند الأطفال، هى الأسباب الوراثية والعدوى كالحصبة والتهاب الغدة النكافية والحصبة الألمانية والتهاب السحايا، والتى تظهر مضاعفاتها عند الولادة وتشمل الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل حديثى الولادة ومرض الصفراء عند حديثى الولادة، وأيضا يجب العلم أن استخدام بعض الأدوية تؤدى إلى فقدان السمع عند الأطفال الخدج.

كما يقدم الموقع الهندى بعض النصائح، لتجنب تعرض الطفل لفقدان السمع والتى تشمل:

>- يجب على أولياء الأمور تجنب صفع أطفالهم أو ضربهم على آذانهم، لأن أى صدمة مفاجئة لأذن الطفل من الممكن أن تسبب أضرارا خطيرة فى طبلة الأذن مما تؤدى إلى فقدان قدرات السمع عند الأطفال.

- عند استحمام الطفل يجب التأكد من أن الماء لا يدخل بأذنى الطفل، ومن الضرورى تجنب السباحة فى المياه غير النظيفة، وبالنسبة للأطفال الذين يسبحون بانتظام يجب عليهم استخدام قبعات السباحة للحفاظ على سلامة الأذنين.

- من الضرورى الكشف المبكر على الطفل الرضيع وإجراء الفحوصات اللازمة لعلاج المشكلة مبكرا قبل تفاقمها، ومن الضرورى عدم وضع أى شىء فى الأذنين كعيدان الكبريت.

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