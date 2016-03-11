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صور.. مواطن يعثر على «رأس عصفور» داخل رغيف خبز بأسيوط‎

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خبزمراسل «ONA»:

عثر أحد المواطنين، الجمعة، على “رأس عصفور” داخل رغيف خبز أثناء استلامه حصته التموينية من الأرغفة بمنطقة العواشير بمركز الغنايم بأسيوط .

 وقال المواطن محمد عبدالشافى، في تصريحات خاصة لـ«ONA»، إنه فوجئ أثناء تناول أحد أفراد أسرته لرغيف الخبز بوجود “رأس عصفور”،داخل الرغيف، معربًا عن استياءه من الإهمال الذى وصل إاليه حال مخابز هذه الأيام.

وأضاف عبد الشافي، أنه ذهب لمكتب التموين ولكنهم أقروا بعدم اختصاصهم سوى بوزن الرغيف فقط وليس جودته.

فيما قال مصدر مسئول بادارة التموين بالغنايم، لـ«ONA»، إن الواقعة عبارة عن حدث فردى من أحد اصحاب المخابز، مشيرًا الى عدم التهاون في هذا الجانب، حفاظا على صحة المواطنين وضرورة معاقبة صاحبه واتخاذ اللازم تجاهه.

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أونا

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