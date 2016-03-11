الأحد المقبل.. سيد رجب وليلى عز العرب ضيوف «بيت العيلة» على النهار

كتبت: إ نجي لطفي

يستضيف برنامج «بيت العيلة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، على شاشة النهار، الفنان الكبير سيد رجب، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً، في حديث خاص عن رحلته الفنية طوال الفترة الماضية، وما الجديد الذي يستعد له.

كما يستضيف البرنامج أيضًا الفنانة ليلى عز العرب، التي تتحدث عن تغيير مجالها من العمل بالبنوك إلى عالم الفن، وما الذي دفعها لدخول المجال الفني رغم سنها الكبير، وتتحدث أيضا عن رحلتها في الفن، وما الذي قدمته الفترة الماضية، وما الجديد الذي ستقدمه قريبا.

وفي فقرة أخرى يستضيف «بيت العيلة» اللواء السابق حسني قورة، والست غاليه مقدمة برامج مطبخ، وسهام أحمد، الفنانة التشكيلية، الذين يتحدثون عن كيفية تحقيقهم لحلمهم في سن متأخر، وسط إظهار حالة الأمل الناتجة عن استعراض قصص نجاحهم كمشاهير كانوا يعملون في نشاطات أخرى قبل الشهرة.