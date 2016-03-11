انطلاق المرحلة الرئيسية للتدريب "المصرى-الفرنسى" المشترك "رمسيس - 2016 "

انطلقت اليوم، الجمعة، فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "رمسيس - 2016"، الذى تشارك فيه عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية والفرنسية، والذى استمر لعدة أيام أمام سواحل مدينة الإسكندرية والمجال الجوى المصرى، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

تضمنت المرحلة الرئيسية تنفيذ العديد من الأنشطة الرئيسية من خلال إدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة، شملت التدريب على أعمال الاستطلاع الجوى والبحرى واعتراض الأهداف المعادية، والتى اظهرت مدى قدرة القوات المشتركة على تنظيم التعاون وتنفيذ المهام المخططة بدقة وكفاءة عالية.

وتنفيذ عدة تشكيلات ابحار لاتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية وسرعة رفع درجات الاستعداد لإدارة عمليات قتالية بحرية والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية من الجانبين من بينها حاملة الطائرات الفرنسية " شارل ديجول " والفرقاطة المصرية طراز فريم ".

ونفذت عناصر القوات الجوية من الدولتين العديد من الأنشطة والمهام التدريبية شملت طلعات التعارف والاستطلاع لحماية الأهداف الهامة وتقديم المعاونة الجوية والهجوم على الاهداف المعادية بمشاركة تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام من طراز "الرفال" المصرية والفرنسية وطائرات "اف - 16" و"الالفاجيت " وطائرات الانذار المبكر من طراز "إى تو سى ".

كما نفذت الوحدات الجوية والبحرية المشاركة عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد طيران العدو باستخدام أسلحة الدفاع الجوى والمدفعية أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف والتعامل معها، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية فى الزمان والمكان المحددين.

كما تضمن التدريب تنظيم زيارة لعدد من قادة وضباط القوات البحرية والجوية المصرية على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول"، تم خلالها تقديم شرح للمنظومات القتالية والتقنية المجهزة بها الحاملة لادارة العمليات الهجومية والدفاعية المختلفة، واستعراض انطلاق وهبوط المقاتلات المشاركة فى التدريب.

يهدف التدريب إلى ثقل مهارات وقدرات القوات المشاركة على تنفيذ وادارة مهام قتالية بالتعاون مع القوات الصديقة وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لنقل وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وفقا لأحدث النظم وأساليب القتال الجوى والبحرى.

حضر فعاليات المناورة اللواء أركان حرب أسامة منير قائد القوات البحرية وقائد البحرية الفرنسية ورئيس اركان القوات الجوية المصرية.

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