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مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف سائح عربى وأجنبى لزيارة المعالم الأثرية

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مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف سائح عربى وأجنبى لزيارة المعالم الأثرية مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف سائح عربى وأجنبى لزيارة المعالم الأثرية
استقبل مطار القاهرة الدولى 4 آلاف سائح من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، وصلوا على متن 33 رحلة جوية من الدول الأجنبية والعربية لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار اليوم، الجمعة، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية استقبل المطار 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، حيث وصل إلى المطار 2560 سائح أجنبى، كما وصل 2440 سائح عربى ضمن عدة أفواج سياحية وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات، ثم توجهوا إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية.


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