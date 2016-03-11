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براين آدامز لـ"كايرو بوست": أحببت مصر وسأعود إليها لكن بدون "قلم طلاء"

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براين آدامز لـ"كايرو بوست": أحببت مصر وسأعود إليها لكن بدون "قلم طلاء" براين آدامز لـ"كايرو بوست": أحببت مصر وسأعود إليها لكن بدون "قلم طلاء"
قال المطرب الكندى الشهير براين آدامز فى تصريحات "لكايرو بوست" إن حادث الطلاء على جيتاره، الذى يعود للعام 1957 من طراز D-18 وتبلغ قيمته 10 آلاف دولار، فى جمارك مطار القاهرة كان الأول من نوعه من حيث الكتابة عليه من قبل موظفين رسميين، ولكنه ليس الأول من حيث التعرض "لمخاطر مهنية" فى المطارات.

كان آدامز كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه سوف يضطر لإصلاح جيتاره، مرفقًا صورة لآلته كتب عليه موظفو الجمارك بالمطار أرقامًا بلون أخضر براق، وقد انتشرت الصورة بسرعة البرق بين المصريين، والذين أبدوا اعتذارهم للمطرب الكبير.
>وقال آدامز للموقع الإنجليزى "لليوم السابع" عن اعتذار المصريين: "هذا لطيف للغاية من جانبهم، لكن لا داعى للقلق، أنا أحب "، مضيفًا أن هذه كانت رحلته الرابعة للبلاد وأنها "ساحرة وسوف أعود إليها، لكن ربما بدون قلم الطلاء، رجاءًا!"

وأكد آدامز، الذى أحيا حفلا بالأهرامات أمس، الخميس، أن الحادث لم يطل الجيتار فقط، بل كل أدواته، وأنه تم إزالة الحبر عن الأدوات وأن الجيتار يمكن إصلاحه، كما أشار إلى أن شخصًا ما فى مطار بكندا فتح حقيبة الجيتار عنوة من قبل وكتب على الآلة بقلم أسود.

ودعا المطرب لتقدم أحد المصريين لإقامة حفل مناسب للعامة، قائلًا إنه هناك الكثير من الشباب وهم بحاجة لمهرجان موسيقى كبير، وقد فعلنا ذلك بتركيا والهند، لم لا نفعلها فى مصر أيضًا؟"


>بالصور.. المطرب العالمى "براين آدامز" يشكو تشويه جيتاره الأثرى فى مطار القاهرة.. ومسئول بالمطار: ما حدث مسئولية شركة الشحن.. ومصريون يواسونه على مواقع التواصل:"إنت فاكر هتدخل وتخرج بالساهل"
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