تموين أسيوط: صاحب مخبز وضع "رأس عصفور" فى رغيف عيش لمخبز آخر

قال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط لـ"اليوم السابع"، إنه تم إخطاره من خلال إدارة التموين بالغنايم بتلقيهم بلاغا من مواطن عثر على رأس عصفور داخل رغيف خبز، وبعد مراجعة الأمر تبين أن الواقعة حدثت بفعل فاعل، حيث إن الشاكى والذى عثر بالفعل على رأس العصفور داخل رغيف العيش يمتلك مخبزا مجاورا للمخبز المشكو فى حقه ويدعى (إبراهيم، م) ونظرا لأن المخبزين متجاورين فأحدث ذلك تنافسا حادا بين مالكى المخبزين وسيتم التحقيق معهما.

وأضاف عبد الله، أن المديرية سوف تقوم بشن حملات مكثفة بدءا من صباح الغد للتفتيش على المخابز، ومحاسبة أى متسبب فى الإهمال بالمخابز ومجازاته

وكان عثر أحد المواطنين على رأس عصفور داخل رغيف عيش، أثناء استلامه حصته التموينية من الأرغفة بمنطقة العواشير بمركز الغنايم بأسيوط.

وقال المواطن محمد عبدالشافى مقيم العواشير بالغنايم، إنه فوجئ أثناء تناول أحد أفراد الأسرة لرغيف الخبز بوجود هذه الكارثة "رأس عصفور"، معربا عن استيائه من الإهمال، الذى وصل إليه حال التموين هذه الأيام، مؤكدا أنه ذهب لمكتب التموين، ولكنهم أقروا بعدم اختصاصهم سوى بوزن الرغيف.

وطالب الموطن محمد عبد الشافى من المسئولين، وعلى رأسهم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ووكيل وزارة التموين، بضرورة تكثيف جولات الرقابة على المخابز فى مراكز وخاصة فى القرى والمراكز البعيدة عن قلب المحافظة، لمعاقبة المخالفين والمهملين فى مواصفات رغيف الخبز وأولها النظافة والوزن.

وفى نفس السياق، قال مصدر بإدارة التموين بالغنايم، إن تلك الواقعة لا تخرج عن كونها حادث فردى ورغم ذلك سيتم التحقيق فى الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر ومجازاة المتسبب فى ذلك الإهمال، فصحة المواطن هى أهم ما نسعى للحفاظ عليه.

مواطن يعثر على "رأس عصفور" فى رغيف خبز بالغنايم فى أسيوط

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