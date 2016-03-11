صور| انطلاق المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «رمسيس – 2016»

انطلقت فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك “رمسيس – 2016″ والذى تشارك فيه عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية والفرنسية والذى استمر لعدة أيام أمام سواحل مدينة الإسكندرية والمجال الجوى المصرى، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

تضمنت المرحلة الرئيسية تنفيذ العديد من الأنشطة الرئيسية من خلال إدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة ، شملت التدريب على أعمال الإستطلاع الجوى والبحرى وإعتراض الأهداف المعادية والتى أظهرت مدى قدرة القوات المشتركة على تنظيم التعاون وتنفيذ المهام المخططة بدقة وكفاءة عالية.

القوات المصرية والفرنسية تنفذ رمايات بالذخيرة الحية للقوات الجوية والبحرية

وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار لإتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية وسرعة رفع درجات الإستعداد لإدارة عمليات قتالية بحرية والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية من الجانبين من بينها حاملة الطائرات الفرنسية ” شارل ديجول ” والفرقاطة المصرية طراز “فريم”.

حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» تستقبل عدداً من قادة وضباط القوات المصرية

ونفذت عناصر القوات الجوية من الدولتين العديد من الأنشطة والمهام التدريبية شملت طلعات التعارف والإستطلاع لحماية الأهداف الهامة وتقديم المعاونة الجوية والهجوم على الأهداف المعادية بمشاركة تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام من طراز ” الرفال ” المصرية والفرنسية وطائرات ” إف – 16 ” و”الألفاجيت ” وطائرات الإنذار المبكر من طراز “إى تو سى”.

كما نفذت الوحدات الجوية والبحرية المشاركة عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية ، وتأمين الوحدات البحرية ضد طيران العدو بإستخدام أسلحة الدفاع الجوى والمدفعية أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف والتعامل معها ، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية فى الزمان والمكان المحددين.

كما تضمن التدريب تنظيم زيارة لعدد من قادة وضباط القوات البحرية والجوية المصرية على متن حاملة الطائرات ” شارل ديجول ” ، تم خلالها تقديم شرح للمنظومات القتالية والتقنية المجهزة بها الحاملة لإدارة العمليات الهجومية والدفاعية المختلفة، وإستعراض إنطلاق وهبوط المقاتلات المشاركة فى التدريب.

يهدف التدريب إلى ثقل مهارات وقدرات القوات المشاركة على تنفيذ وإدارة مهام قتالية بالتعاون مع القوات الصديقة وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لنقل وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وفقاً لأحدث النظم وأساليب القتال الجوى والبحرى.

حضر فاعليات المناورة اللواء أركان حرب أسامة منير قائد القوات البحرية وقائد البحرية الفرنسية ورئيس أركان القوات الجوية المصرية.