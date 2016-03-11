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ماسكيرانو غير مهتم بـ ' رقمه السلبي ' مع برشلونة

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ماسكيرانو غير مهتم بـ ' رقمه السلبي ' مع برشلونة ماسكيرانو غير مهتم بـ ' رقمه السلبي ' مع برشلونة

خاض أكثر من 200 مباراة مع الفريق حتى اللحظة ولم يسجل، إنه المدافع خافيير ماسكيرانو.

الدولي الأرجنتيني انتقل إلى البلاوجرانا عام 2010، ومنذ ذلك الحين لم يسجل أي هدف.

لكن الأهم من ذلك أنه لا يعطي للأمر اهتماما، لا يجد أن هناك مشكلة في عدم تسجيله للأهداف.

لاعبو برشلونة اقترحوا عليه تنفيذ ركلة جزاء في مباراة برشلونة أمام رايو فاييكانو بالدوري الإسباني الشهر الماضي لكنه رفض.

وقال ماسكيرانو لقناة تي في 3 حول الأمر:"لقد تخطيت رقم مايكل رايزيجير الخاص بعدد السنوات التي لم يسجل فيها لاعبا للنادي".

وأضاف "لا أشغل نفسي بالأمر، تسجيلي لهدف لن يغير حياتي".

وأتم "هل أنفذ ركلة جزاء؟ مطلقا".

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