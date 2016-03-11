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تقرير.. تشيلسي سيبيع 9 لاعبين في الصيف.. بينهم كوستا وأزار وماتيتش

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تقرير.. تشيلسي سيبيع 9 لاعبين في الصيف.. بينهم كوستا وأزار وماتيتش تقرير.. تشيلسي سيبيع 9 لاعبين في الصيف.. بينهم كوستا وأزار وماتيتش

يبدو أن مستوى تشيلسي المخيب هذا الموسم سيؤثر على مستقبل لاعبه خلال الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن تشيلسي بصدد التخلي عن 9 لاعبين خلال الصيف المقبل.

أسماء كبرى ستدخل ضمن تلك القائمة للأسماء المعروضين للبيع، وعلى رأسهم دييجو كوستا - إدين أزار ونيمانيا ماتيتش.

قائمة المعروضين للبيع ستضم أيضا كل من أوسكار - لويك ريمي - راديمال فالكاو وقائد الفريق جون تيري.

ومن ناحية أخرى، فلم يضمن ثنائي الصفقات الجديد هذا الموسم بيدرو رودريجيز وأليكساندر باتو مكانهما بعد في الموسم المقبل.

ولم يلعب باتو أي مباراة إلى الآن مع تشيلسي منذ وصوله في شهر يناير.

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