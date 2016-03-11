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بنزيمة قد يعود للمنتخب الفرنسي بعد رفع المراقبة القضائية جزئيا

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بنزيمة قد يعود للمنتخب الفرنسي بعد رفع المراقبة القضائية جزئيا بنزيمة قد يعود للمنتخب الفرنسي بعد رفع المراقبة القضائية جزئيا

(إفي): قرر القضاء الفرنسي الجمعة رفع المراقبة القضائية جزئيا عن المهاجم كريم بنزيمة، والتي كانت أحد الأسباب التي تمنع مشاركته مع الفرنسي الأول لكرة القدم.

وصرح محامي بنزيمة، سيلفين كورميه، للصحافة تعليقا على قرار محكمة الاستئناف في فرساي جنوب غرب العاصمة "لقد تخطينا أول مرحلة. من هذا المنطلق، نحن نهنيء أنفسنا".

وقال كورميه إن لاعب ريال مدريد -المتورط في قضية ابتزاز زميله بالمنتخب ماتيو فالبوينا بفيديو إباحي- أبدى "سعادته الكبيرة" بعد إبلاغه بالقرار.

وقد يساهم القرار في عودة اللاعب لصفوف المنتخب الفرنسي، فالمدرب ديدييه ديشان أعلن من قبل رغبته في استدعاء بنزيمة لقائمة الفريق التي ستستضيف اليورو شهر يونيو المقبل.

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