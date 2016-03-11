ماركا: خلية نحل في ريال مدريد.. مطلوب نيمار وليفاندوفسكي وبوجبا ودي خيا وأزار

يبدو أن ابتعاد لقب الدوري الإسباني عن أيدي النادي الملكي للموسم الرابع على التوالي سيجعل الرئيس فلورنتينو بيريز ينفق ببذخ مع انطلاق الموسم المقبل.

صحيفة ماركا ذائعة الصيت تؤكد ذلك.

الفريق ودع مبكرا من كأس ملك إسبانيا بسبب خطأ إداري، خسر الدربي أمام جاره أتليتكو مدريد مؤخرا ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 12 نقطة.

الأمر الذي أدى إلى اعتراف المدرب زين الدين زيدان بصعوبة المنافسة على اللقب للنهاية.

هذا بالإضافة إلى التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

كل هذه الأمور دفعت النادي إلى الاستعداد من الآن من أجل الموسم المقبل، فهناك خلية نحل في المعسكر المدريدي من أجل التعاقد مع بعض الأسماء اللامعة في الأندية الأوروبية المختلفة.

في مقدمة هؤلاء اللاعبين يأتي الحارس ديفيد دي خيا الذي يريد ريال مدريد ضمه بأي شكل ممكن من مانشستر يونايتد، فالإسباني يثبت يوما بعد يوم أنه حارس المستقبل لمنتخب لاروخا.

في الدفاع، مطلوب كل من ماركينوس البرازيلي لاعب باريس سان جيرمان، أيميك لابورتي لاعب أتلتيك بلباو وجون ستونز مدافع إيفرتون.

لا يجد ريال مدريد مشكلة في مركز الظهير الأيمن بوجود دانيلو وداني كارفاجال، أما الأيسر، فيضع عينه على ريكاردو رودريجيز لاعب فولفسبورج وديفيد ألابا نجم بايرن ميونيخ.

إضافة لبول بوجبا نجم يوفنتوس في الوسط ومعه إدين أزار لاعب تشيلسي وليروي ساني لاعب شالكة.

ويسعى الملكي لانتداب أفضل مهاجم في العالم حاليا بالنسبة للكثيرين، روبرت ليفاندوفسكي، ولم يرم المنديل بعد في صفقة نيمار الذي يسابق برشلونة الزمن من أجل التجديد له.

ومع كل هؤلاء يريد النادي الملكي ضم أفضل لاعب في القارة السمراء بيير أوباميانج نجم وهداف بروسيا دورتموند.