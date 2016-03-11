انهيار أرضي بفجر لغز بوجود كهف بحديقة منزل في بريطانيا

انهار جزء من أرضية حديقة منزل عائلة بريطانية، ليكشف عن حفرة عميقة غامضة أثناء قيام ربة المنزل بجز العشب في الحديقة.

كانت إيما جونز (45 عاماً) تجز العشب في حديقة منزلها عندما فوجئت بانهيار جزء من أرضيتها لتظهر حفرة بعمق مترين تحتوي على سلم معدني صدئ.

واتصلت إيما وزوجها كيفين بالشركة التي قامت ببناء المنزل في عام 1984 لمعرفة حقيقة هذه الحفرة ولكن الشركة نفت علمها بوجود أي حفرة في المكان.

وقالت إيما “لقد فوجئت بهذه الحفرة أثناء جز العشب في الحديقة، نريد أن نعرف ما حقيقة هذه الحفرة، ولا أرغب بتركها مفتوحة في حديقة منزلي” وأضافت “قررت أنا وزوجي أن لا نردم الحفرة لأننا نخشى أن تكون لها قيمة تاريخية”.

ويذكر بأن إيما وزوجها يعيشان في المنزل منذ ثمان سنوات ولم يواجها أي مشكلة كهذه طوال تلك السنوات، ولكن إيما لاحظت منذ عدة أشهر بأن التربة رخوة في موقع الحفرة.

ووضع الزوجان بعض الشاخصات المرورية والأخشاب حول الحفرة لكي لا يسقط فيها أي شخص وخاصة في الليل وفق ما ورد في صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.

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