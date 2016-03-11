انطلاق فعاليات البرنامج الرياضي للأولمبياد المصري الثاني بأسوان

مراسل «ONA»:

تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات البرنامج الثقافي الرياضي للأولمبياد المصري النوعي الثاني بأسوان بحضور الدكتور أشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضة واللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطينية، وتستمر فعاليات البرنامج من اليوم وحتى 15 مارس.

وتبدأ الفعاليات بحفل افتتاح يقام بمركز شباب مدينة أسوان يتضمن طابور عرض للفرق المشاركة من الاتحادات النوعية، كما يشارك أكثر من 600 شاب وفتاة مسيرة رياضية تبدأ من نادي أسوان الرياضي حتي مركز شباب مدينة أسوان.

كما تتضمن الفعاليات إقامة مباريات خماسي قدم وطائرة وتنس طاولة وسلة وكرة سرعة وسباقات العاب قوي وجميعها تقام على ملاعب مركز شباب مدينة أسوان.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إنه سيتم تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان “الرياضة تجمعنا”، غدًا السبت، بقاعة المعلمين بأسوان في السادسة مساءً يحضرها ضيوف الفعاليات.

شارك في حفل افتتاح الفعاليات كل من “الدكتور محمد صبحي حساني نائب وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور عماد البناني مستشار أول وزارة الشباب والرياضة، والفنانين سامح الصريطي، ومحمد أبو داوود، والشاعر الغنائي عماد حسن، ولفيف من الصحفيين وممثلي الصحف القومية، والمختصين بالشئون الرياضية”.