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بالصور..إضراب عمال بشركة نظافة خاصة بالإسكندرية لليوم الثانى بسبب الرواتب

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بالصور..إضراب عمال بشركة نظافة خاصة بالإسكندرية لليوم الثانى بسبب الرواتب بالصور..إضراب عمال بشركة نظافة خاصة بالإسكندرية لليوم الثانى بسبب الرواتب
يواصل عمال شركة متخصصة فى جمع القمامة بالإسكندرية الإضراب لليوم الثانى على التوالى؛ بسبب عدم تقاضيهم مرتباتهم كاملة الخاصة بشهر فبراير الماضى حتى الآن.

وقال أحمد مصطفى، عامل بالشركة، إنهم تواصلوا مع إدارة الشركة لصرف باقى المستحقات، ولكن هناك تعنتا شديدا من الإدارة فى صرف المستحقات وتحويل العمال المعترضين إلى التحقيق ومجازاتهم للمطالبة بحقوقهم.

وأضاف أن الإضراب يشمل جميع المناطق والورش والورشة الرئيسية بمنطقة محرم بيك والذى بدأ منذ مساء أمس، مؤكداً أنهم مستمرون فى الإضراب لحين صرف جميع المستحقات والتنازل عن التحقيقات والاتهامات الموجهة للعمال.

ومن جانبه قال أمين كامل، عامل بالشركة، إن ضباط شرطة من قسم كرموز توجهوا إليهم مساء أمس للتفاوض من أجل فض الاعتصام، وحاول عمال الشركة تحرير محضر ضد الإدارة، ولكنهم رفضوا لحل الأزمة ودياً بعيداً عن المحاضر والإجراءات القانونية.

وأكد أن عمال الشركة متمسكون بحقوقهم حتى صرف جميع المستحقات الخاصة بهم وكتابة تعهد بعدم التأخر فى صرف المستحقات فى الشهور المقبلة، مشيراً إلى أن أزمة صرف المرتبات بدأت من 4 أشهر وصرف المستحقات بعد مماطلات وعلى عدة مراحل.

إضراب عمال بشركة نظافة خاصة بالإسكندرية لليوم الثانى بسبب الرواتب (1)

إضراب عمال بشركة نظافة خاصة بالإسكندرية لليوم الثانى بسبب الرواتب (2)

إضراب عمال بشركة نظافة خاصة بالإسكندرية لليوم الثانى بسبب الرواتب (3)

إضراب عمال بشركة نظافة خاصة بالإسكندرية لليوم الثانى بسبب الرواتب (4)


>- عمال نهضة مصر للنظافة بالإسكندرية يدخلون فى إضراب بسبب عدم تقاضى رواتبهم

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