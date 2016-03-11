صحة الشرقية:المريض المطرود من الأحرار بصحة جيدة ومحتجز لحين توفير مكان بديل

أطمأن الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة فى الشرقية، يرافقه الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الأحرار التعليمى فى الزقازيق، المريض المتسول بطل الفيديو المتداول على الإنترنت الذى يحمله فيه أفراد الأمن بـ"كوفرتة"، ويطردونه خارج المستشفى بطريقة مهنية.

وقال الدكتور عصام فرحات لـ"اليوم السابع"، إن المريض حالته مستقرة وبصحة جيدة، وأنه محتجز فقد لحين توفيق وضعه، سواء بتعرف ذويه عليه أو نقله لدار رعاية بمعرفة التضامن الاجتماعى.

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كانت مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، أعادت المريض إليها مرة أخرى بعد حالة من الغضب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب الطريقة المهينة التى تعامل بها.

وأوضح الدكتور محمد رشاد مدير المستشفى، لـ" اليوم السابع"، أن المريض بعد طرده أفراد الأمن، نقل لمستشفى الزقازيق الجامعى بمعرفة الأهالى، حيث احتجزه لعدة ساعات فيها، وان الطوارئ هناك طلبت له سرير عناية متوسطة، قمنا بنقله، حيث تبين أنه يعانى إرهاقًا شديدًا وانخفاضًا بنسبة السكر .

وأشار مدير المستشفى، إلى أن المريض تبين من الوشم الذى على يده، أنه يدعى السيد رمضان شعبان خليفة، من مدينة شربين محافظة الدقهلية .

كان تداول مقطع فيديو للأفراد أمن مستشفى الأحرار التعليمى، وهم يلقون مريض فى الشارع ويطردونه خارج المستشفى.

مدير مستشفى الأحرار: طريقة تعامل الأمن مع المريض مهينة وليست آدمية

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مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالشرقية: استقبال المريض المطرود بالعناية

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