محافظ دمياط يوجه بسرعة فحص تسريب مياه الشرب أسفل كوبرى كفر البطيخ

استجاب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لشكوى أهالى مدينة كفر البطيخ من تسريب مياه الشرب أسفل الكوبرى، مما كان يشكل تهديدًا للمنازل.

ووجه المحافظ لهشام ناصف رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة معاينة المشكلة وإصلاح الكسر وتمت موافاة المحافظ بحل المشكلة بواسطة معدات شركة مياه الشرب والفنيين والعاملين بالشركة وإصلاح الخط وإزالة شكوى، ومخاوف الأهالى وإزالة أسباب الشكوى.

ووجه أهالى مدينة كفر البطيخ الشكر للمحافظ على استجابته السريعة لحل مشاكل المواطنين.

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