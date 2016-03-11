وزراء الخارجية العرب يناقش7 مشاريع قرارات بشأن العراق وسوريا ولبنان واليمن

ناقش مجلس جامعة الدول العربية فى اجتماعات دورته العادية الـ145 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين صباح اليوم الجمعة عددا من مشاريع القرارات والبيانات المرفوعة من قبل مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يوم الأربعاء الماضى للبت فيها .

وتتضمن هذه المشاريع، مشروع قرار مقدم من الجمهورية اللبنانية بشأن التضامن مع لبنان، تطورات الوضع فى سوريا، تطورات الوضع فى ليبيا واليمن وتدخلات إيران فى الدول العربية، بالإضافة إلى مشروع قرار بشأن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، ومشروع قرار مقدم من العراق بشأن توغل القوات التركية فى الأراضى العراقية ووقف التدخل التركى فى دول الجوار العربى .

كما تتضمن المشاريع، مشروع بيان مقدم من قطر بشأن التضامن مع قطر وإدانة اختطاف المواطنين القطريين بجنوب العراق ، ومشروع بيان مقدم من تونس بشأن التضامن مع تونس إثر العملية الإرهابية فى مدينة "بنقردان" .

يذكر أن المندوبين الدائمين قد انتهوا يوم الأربعاء الماضى من مناقشة باقى البنود المدرجة على أجندة الدورة الـ 145 وتم الانتهاء من مشاريع قراراتها .

ومن المقرر أن يختتم مجلس الجامعة العربية أعمال الدورة الـ 145 فى وقت لاحق اليوم باعتماد مشاريع القرارات المرفوعة من المندوبين الدائمين .