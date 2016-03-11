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وفاة طفلة أصيبت فى قصف بمواد كيميائية على بلدة تازة شمال العراق

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وفاة طفلة أصيبت فى قصف بمواد كيميائية على بلدة تازة شمال العراق وفاة طفلة أصيبت فى قصف بمواد كيميائية على بلدة تازة شمال العراق

>توفيت الجمعة طفلة فى الثالثة من عمرها جراء اصابتها فى قصف بمواد كيميائية على بلدة تازة شمال العراق نفذه تنظيم داعش الاربعاء وادى كذلك الى اصابة المئات بالاختناق وبطفح جلدى، وفق مصادر طبية ومحلية.

وقال مسرور اسود محى عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان فى العراق الجمعة ان "الطفلة فاطمة سمير، ثلاث سنوات، توفيت صباح اليوم (الجمعة) اثر اصابتها بحالة اختناق وتوقف الكليتين بسبب اصابتها عندما تعرضت ناحية تازة الى هجوم بغاز الخردل من قبل تنظيم داعش".

وكشف عن "نقل اربعة اشخاص اخرين الى بغداد، لان حالتهم خطرة، واكد الدكتور برهان عبد الله مسؤول عمليات صحة كركوك وفاة الطفلة فاطمة التى كانت بين 17 مصابا حالتهم حرجة، و"نقل 4 مصابين الى بغداد لخطورة وضعهم الصحى واستمرار تلقى 12 اخرين للعلاج فى مستشفيات كركوك".

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