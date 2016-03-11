بالصور..إعادة افتتاح جمعية هواة الطوابع بالإسكندرية للحفاظ على التراث

افتتح علاء مسعود رئيس جمعية هواة الطوابع بالإسكندرية اليوم، مقر جمعية هواة الطوابع بالإسكندرية بعد أعمال التجديد والتطوير لحفظ التراث والثقافة فى المجتمع السكندرى.

وقال رئيس الجمعية، إن جمعية هواة جمع الطوابع أنشئت عام 2001 من أهم أهدافها نشر هواية جمع طوابع البريد ورفع الوعى الثقافى بها من خلال عقد العديد من الندوات أسبوعيا بهدف رفع الوعى الثقافى لها.

وأشار المهندس مصطفى جاهين، أمين صندوق الجمعيةعن مشاركة العديد من الشباب فى تنمية وتشجيع هواية جمع الطوابع واهتمامهم بحفظ التراث وتسويقة عالميا ضمن وسائل الاتصال الحديث.

وأضاف المهندس هادر ميتو، عضو مجلس إدارة جمعية هواة الطوابع بالإسكندرية، إن مصر من أول الدول، التى أصدرت طوابع خاصة بها، منذ 150عاما، ورغم اندثار الهواية لفترة، وانحسارها بين الملوك والصفوة، إلا أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعى، ساعدت على تواصل الهواة من الشباب.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من الطوابع التاريخية، والتى يصل قيمة بعضها إلى آلاف الدولارات، وأن هناك العديد ممن يمتلكون طوابع تراثية فى مصر، وناشد هادر ميتو هيئة البريد للمرة الثانية، لإعادة فتح مكاتب الهواة بالمحافظات، مما يساعد فى إحياء التراث المصرى، وعدم الاكتفاء بمكتب الهواة، الموجود فى العتبة بالقاهرة.

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