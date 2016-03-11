الليلة..أحمد الفيشاوي والمخرجة دينا حمزة ضيفا «معكم .. منى الشاذلي» على سي بي سي

كتبت- إنجي لطفي

تستضبف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم الجمعة من برنامج ” معكم مني الشاذلي ” التي تذاع في تمام السابعة مساء، النجم أحمد الفيشاوي.

ويكشف “الفيشاوي” خلال اللقاء تفاصيل قصة حب جديدة في حياته، مشيرًا إلى أن يأمل أن تتوج في القريب العاجل بالزواج، لتكون الزيجة الخامسة التي يتمنى أن تكون الأخيرة بعد أربعة زيجات انتهت بالطلاق.

وتحدث الفيشاوي، عن فترة طفولته وكيف تربى في شقة والده ووالدته التي لم تتجاوز الخمسين مترا عبارة عن حجرة وصالة، وهو ما دفعه لأن ينطلق إلى الشارع بسبب “شقاوته” المفرطة، كما تحدث عن علاقته بوالده ووالدته التي تسبب لها في الكثير من المتاعب، كما تحدث عن كواليس أحدث أفلامه “ولاد رزق” الذي قال أنه شاهده أكثر من سبعة مرات.

> وتناول الفيشاوي في حديثه علاقته بغناء الراب، وكيف أقنع النجم محمود حميدة بالمشاركة في الفيديو كليب الأخير لأحدث أغانيه “أنا أسمي إيه” كاشفًا الكثير عن كواليس صناعة هذه الأغنية وحبه لهذا النوع من الغناء، مما دفعه لإنتاج هذه الأغنية من خلال شركة الإنتاج التي أسسها مؤخرًا والتي تحمل أسم “الكلب الكريستال”.

وتتضمن حلقة الشاذلي مع الفيشاوي فقرة مع المخرجة دينا حمزة نجلة الشاعر الكبير محمد حمزة للحديث عن فيلمها التسجيلي “جاي الزمان” الذي يرصد مسيرة والدها فى عالم الشعر الغنائي ، وقصائده التي تغنى بها كبار المطربين بداية عبدالحليم حافظ مرورا بمحمد رشدي وانتهاءا بكاظم الساهر وسميرة سعيد.

وأوضحت حمزة، أن الفيلم يعد واحدًا من ستة مشاريع سينمائية تم إنتاجها ضمن مبادرة الإنتاج الأولى لشركة أفلام مصر العالمية، وتم تسمية الفيلم على اسم واحدة من أشهر الأغانى التى كتبها الشاعر محمد حمزة للفنان عبدالحليم حافظ وهي أغنية “أي دمعة حزن لا”.