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أفلام السينما الحديثة تصل للجمهور في منازلهم

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أفلام السينما الحديثة تصل للجمهور في منازلهم أفلام السينما الحديثة تصل للجمهور في منازلهم

تعتزم شركة أمريكية ناشئة إتاحة أحدث الأفلام السينمائية للمستخدمين في منازلهم، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” على موقعها الإلكتروني.

وبحسب ما نقله “24″ عن الصحيفة البريطانية، فإن الشركة التي تُدعى “سكريننغ روم” المدعومة من المدير السابق في فيس بوك شون باركر تتفاوض مع عدد من أهم استوديوهات الأفلام التي أبدت اهتماماً واضحاً بهذه الخدمة، ومنها يونيفيرسال وفوكس وسوني.

وأضافت “ديلي ميل” أنه كل ما ينبغي على الراغبين في مشاهدة أحدث الأفلام في منازلهم بمجرد صدورها، هو شراء جهاز يبلغ سعره 150 دولاراً، ثم تسديد مبلغ 50 دولاراً لمشاهدة الفيلم مرة واحدة فقط خلال 48 ساعة.

وعلى الرغم من خشية دور السينما من تراجع أعمالها وأرباحها، فإن الشركة الناشئة أكدت أنها ستمنح 20 دولاراً للعارضين، فضلاً عن بطاقتين لمشاهدة الفيلم نفسه في السينما.

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