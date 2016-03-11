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اجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

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اجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

>بدأت اليوم الجمعة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الثانى للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدى لتدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية، برئاسة الإمارات والتى مثلها وزير الدولة للشئون الخارجية أنور قرقاش ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى بجانب ممثلى الدول الأعضاء فى اللجنة وهى ومصر والبحرين .

يناقش الاجتماع إعداد تقارير بشأن متابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدى للتدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية .

وكانت جامعة الدول العربية ذكرت أنها تلقت تقارير مكتوبة من عدة دول عربية بشأن متابعة تنفيذ قرارات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التى عقدت يوم ٩ يناير الماضى والتى خصصت لمناقشة التدخلات الإيرانية فى شئون الدول العربية، تتضمن رؤية هذه الدول لما تعتبره أو لا تعتبره تدخلات إيرانية فى شئونها الداخلية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها فى هذا الصدد إلى مجلس الجامعة العربية فى دورتة العادية الـ 145 فى وقت لاحق اليوم الجمعة .
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مصر 365

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