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الملك سلمان يؤدى التحية العسكرية للقوات المشاركة فى ختام مناورات "رعد الشمال"

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الملك سلمان يؤدى التحية العسكرية للقوات المشاركة فى ختام مناورات "رعد الشمال" الملك سلمان يؤدى التحية العسكرية للقوات المشاركة فى ختام مناورات "رعد الشمال"
شارك الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، فى العرض العسكرى لختام فعاليات مناورات "رعد الشمال" فى منطقة حفر الباطن، وأدى التحية العسكرية للقوات المشاركة فى العرض العسكرى أثناء مرور طابور العرض.

واستعرض الملك سلمان القوات المشاركة فى مناورات "رعد الشمال" فى حفر الباطن من خلال استقلال سيارة عسكرية بجوار أحد قادة المناورات وسط عزف السلام الوطنى للمملكة العربية .


>- خادم الحرمين يستعرض القوات المشاركة فى مناورات (رعد الشمال)

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مصر 365

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