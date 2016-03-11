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وصول جثة شاب منتحر إلى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق فى الشرقية

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وصول جثة شاب منتحر إلى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق فى الشرقية وصول جثة شاب منتحر إلى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق فى الشرقية
وصلت إلى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، منذ قليل، جثة شاب عمره 35 عاما، انتحر شنقا، من قرية الشبانات التابعة لمركز الزقازيق.

وأكد الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، أنه تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتم تكليف مفتشى الصحة بتوقيع الكشف الطبى، ووضع تقريرا حول الوفاة، طبقا للإجراءات القانونية المتابعة.


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