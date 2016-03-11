تحرير 346 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع مجلس مدينة شبين الكوم، خلال حملة مكبرة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، برئاسة اللواء هشام مصطفى عبد الرحمن رئيس مجلس المدينة، والمقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والعميد أسامة سعودى مأمور القسم من ضبط "346" مخالفة متنوعة؛ عبارة عن تحرير 45 مخالفة إشغال طريق 206 إزالات فورية، 95 حالة ضبط فى مجال المسطحات المائية.

وأسفر عن جهود الحملة أيضًا، ضبط 20 مخالفة تلوث بيئة فى مجال الحماية المدنية، وتحرير 15 مخالفة عدم توافر اشتراطات الأمن الصناعى فى مجال التموين، 31 قضية تموينية متنوعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية، إضافة لضبط 153 مخالفة مرورية متنوعة؛ عبارة عن 3 مركبة بدون لوحات 2 دراجة نارية بدون لوحات – 1 توك توك مخالفة خط السير، 60 مخالفة سحب متنوع 5 تصالح فورى، و85 مخالفة على نموذج 125 مرور، وفى مجال البحث الجنائى، 1 قطعة سلاح أبيض، وقضية تعاطى مخدرات، وفى تنفيذ الأحكام 5 أحكام جزئية و2 حكم مستأنف.

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