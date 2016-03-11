دراسة فرنسية حديثة: زيكا يسبب التهاب السحايا وأغشية الدماغ والنخاع الشوكى

أثبتت دراسة فرنسية جديدة أن فيروس زيكا يسبب التهاب السحايا والدماغ للبالغين والأطفال، وهذا الاستثناء توصل إليه مجموعة من العلماء الفرنسيين بعد أن اكتشفوا أن رجلا يبلغ 81 عاما مصابا على متن سفينة بزيكا، وبعد ذلك أصيب بالتهاب السحايا والدماغ، ولم يتعافى مطلقا.

والتهاب السحايا هو التهاب حاد يصيب الأغشية الواقية التى تغطى الدماغ والنخاع الشوكى، والتى تعرف أيضا بالسحايا، وتتعدد أسباب الالتهاب، وتشمل عدوى الفيروسات أو البكتيريا أو غيرها من الكائنات الدقيقة، وقد يكون التهاب السحايا مهددا للحياة بسبب قربه من الدماغ والحبل الشوكى، ولذلك فهو حالة طبية طارئة.

وأشار العلماء إلى أن المريض البالغ 81 عاما لم يكن يعانى من أى مشاكل صحية قبل إصابته بفيروس زيكا، ولذلك فإن العلماء ربطوا بين الفيروس وبين التهاب السحايا الذى أصيب به الرجل.

والأعراض الأكثر شيوعا فى التهاب السحايا هى، الصداع، والحمى، والارتباك واضطراب الوعى، والتقيؤ وعدم تحمل الضوء والأصوات العالية.

وأشارت صحيفة أوى الإسبانية، إلى أن فيروس زيكا أصبح لم يقتصر على دول أمريكا اللاتينية فقط، بل إنه وصل إلى اليابان، وتم الكشف عن ثانى حالة إصابة للفيروس، وأعلنت الخارجية اليابانية عن ضرورة توخى الحذر أثناء السفر إلى البرازيل، وكولومبيا، وباراجواى، و17 دولة أخرى فى أمريكا اللاتينية، بسبب انتشار زيكا.

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