ضبط هارب من تنفيذ أحكام وبحوزته بندقية خرطوش بالأقصر

مراسل «ONA»:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أرمنت جنوبي غرب الأقصر، الجمعة، من ضبط هارب من تنفيذ أحكام قضائية وبحوزته بندقية خرطوش بروحين.

تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت من ضبط “محمد أ. أ”، 67 عاما بالمعاش ومقيم دائرة المركز، وصادر بشأنه عدة أحكام قضائية أثناء استقلاله سيارته وبحوزته بندقية خرطوش بروحين عيار 12 مطموسة الأرقام، و24 طلقة من ذات العيار، والسيارة مصرح بها لذوي الاحتياجات الخاصة، ولا تنطبق شروط ترخيصها على المحكوم عليه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.