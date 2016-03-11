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اليوم.. جمعية عمومية لمرشدي السياحة بالغردقة‎

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اليوم.. جمعية عمومية لمرشدي السياحة بالغردقة‎ اليوم.. جمعية عمومية لمرشدي السياحة بالغردقة‎

أرشيفية

مراسل «ONA»:

تعقد مساء اليوم الجمعة، الجمعية العمومية للمرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، للتصويت على آلية تحديد أجور المرشدين للفترة القادمة كنظرية مستقبلية متفائلة وذلك بمجمع إعلام الغردقة.

وأكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين بالغردقة، في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم إعلام غرفة الشركات بما تقرره الجمعية العمومية، إضافة إلى مناقشة مطالب مرشدى البحر الأحمر للجمعية العمومية العامة التى ستعقد 26 مارس الجارى بمركز مؤتمرات جامعة الأزهر والتى من المنتظر أن يتم التصديق بها على تعديل قانون الإرشاد السياحى.

وأوضح نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة، أن الجمعية العمومية ستناقش أيضا إقرار اللائحة الداخلية مما يعد إعادة هيكلة لمهنة الإرشاد السياحى بما يواكب العصر.

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