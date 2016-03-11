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وزير الرى: منسوب النيل سيزيد بعد 10 أيام لبدء الزراعات الصيفية

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وزير الرى: منسوب النيل سيزيد بعد 10 أيام لبدء الزراعات الصيفية وزير الرى: منسوب النيل سيزيد بعد 10 أيام لبدء الزراعات الصيفية
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن برنامج التصرفات الحالى لمياه النيل سيستمر لمدة عشرة أيام يتم بعدها الزيادة التدريجية فى مناسيب المياه للوفاء باحتياجات بدء زراعة المحاصيل الصيفية مثل " القطن والأرز"، مشيراً إلى أن الفترة الحالية هى موسم حصاد المحاصيل الشتوية، وأن ما يتم إطلاقه من بحيرة ناصر هو كاف للوفاء بالاحتياجات لتلك الفترة.

وأضاف مغازى فى بيان صحفى، أن مناسيب المياه فى النهر يتم إطلاقها طبقا لبرنامج دقيق يخضع لاعتبارات موضوعية، وعلى راسها الوفاء بالاحتياجات المائية سواء للشرب او الزراعه، مشيراً إلى أن منخفضة فى التدفق بسبب موسم الحصاد، الذى يجرى فى كل عام خلال شهرى فبراير ومارس.

وأضاف مغازى أن وزارة الرى لم تتلق أى شكاوى حول وجود نقص للمياه أو انقطاعها وعدم وصولها فى بعض المناطق، وهو ما يؤكد عدم تأثر البلاد بحالة انخفاض منسوب المياه فى نهر النيل.

رئيس مصلحة الرى: لا انخفاض فى منسوب النيل والكمية الحالية تكفى البلاد

مصادر: تغيرات المناخ تقلل من إمكانية تنفيذ مخطط إثيوبيا للتوسع فى السدود

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مصر 365

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