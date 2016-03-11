هآرتس: وفد من حماس يزور القاهرة خلال الفترة المقبلة

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن وفدًا من حماس سيأتى إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، لفترة وجيزة؛ لإجراء محادثات مع مسئولى المخابرات، على خلفية الاتهامات التى تواجهها الحركة بالتورط فى اغتيال النائب العام هشام بركات، مشيرة إلى أن الأنباء عن الزيارة المخطط لها جاءت من غزة.

وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسى لحماس، قد أنكر الاتهامات الموجهة للحركة بالتورط فى اغتيال النائب العام، مؤكدًا أنهم سيجرون اتصالات مكثفة خلال الأيام المقبلة لتجاوز الأمر.

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