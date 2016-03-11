الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على معظم أنحاء البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب ووسط سيناء وعلى جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل، مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ومتر ونصف، والرياح شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر :
القاهرةالصغرى 17 العظمى 32
الإسكندريةالصغرى 16 العظمى 27
مطروحالصغرى 12 العظمى 24
بورسعيدالصغرى 17 العظمى 25
دمياطالصغرى 17 العظمى 26
بلطيمالصغرى 16 العظمى 26
الإسماعيليةالصغرى 15 العظمى 33
السويسالصغرى 15 العظمى 32
العريشالصغرى 11 العظمى 28
نخلالصغرى 11 العظمى 31
طاباالصغرى 11 العظمى 30
الطورالصغرى 16 العظمى 28
مرسى علمالصغرى 18 العظمى 32
الغردقةالصغرى 19 العظمى 23
شرم الشيخالصغرى 22 العظمى 31
رفحالصغرى 10 العظمى 27
كاترينالصغرى 8 العظمى 26
سيوةالصغرى 11 العظمى 32
المنياالصغرى 13 العظمى 33
الفيومالصغرى 14 العظمى 33
رأس سدرالصغرى 16 العظمى 29
أبوسمبلالصغرى 21 العظمى 40
وسط الدلتاالصغرى 17 العظمى 32
أسيوطالصغرى 17 العظمى 32
سوهاجالصغرى 18 العظمى 34
الأقصرالصغرى 21 العظمى 36
أسوانالصغرى 25 العظمى 39
شلاتينالصغرى 20 العظمى 31
حلايبالصغرى 22 العظمى 28
الوادى الجديدالصغرى 18 العظمى 38
قناالصغرى 22 العظمى 35
نويبعالصغرى 20 العظمى 32
السلومالصغرى 12 العظمى 29.
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