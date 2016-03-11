الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على معظم أنحاء البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب ووسط سيناء وعلى جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل، مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ومتر ونصف، والرياح شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر :

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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