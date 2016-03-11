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الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد غدًا

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الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد غدًا الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد غدًا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على معظم أنحاء البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب ووسط سيناء وعلى جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل، مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ومتر ونصف، والرياح شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 17 العظمى 32

الإسكندرية

الصغرى 16 العظمى 27

مطروح

الصغرى 12 العظمى 24

بورسعيد

الصغرى 17 العظمى 25

دمياط

الصغرى 17 العظمى 26

بلطيم

الصغرى 16 العظمى 26

الإسماعيلية

الصغرى 15 العظمى 33

السويس

الصغرى 15 العظمى 32

العريش

الصغرى 11 العظمى 28

نخل

الصغرى 11 العظمى 31

طابا

الصغرى 11 العظمى 30

الطور

الصغرى 16 العظمى 28

مرسى علم

الصغرى 18 العظمى 32

الغردقة

الصغرى 19 العظمى 23

شرم الشيخ

الصغرى 22 العظمى 31

رفح

الصغرى 10 العظمى 27

كاترين

الصغرى 8 العظمى 26

سيوة

الصغرى 11 العظمى 32

المنيا

الصغرى 13 العظمى 33

الفيوم

الصغرى 14 العظمى 33

رأس سدر

الصغرى 16 العظمى 29

أبوسمبل

الصغرى 21 العظمى 40

وسط الدلتا

الصغرى 17 العظمى 32

أسيوط

الصغرى 17 العظمى 32

سوهاج

الصغرى 18 العظمى 34

الأقصر

الصغرى 21 العظمى 36

أسوان

الصغرى 25 العظمى 39

شلاتين

الصغرى 20 العظمى 31

حلايب

الصغرى 22 العظمى 28

الوادى الجديد

الصغرى 18 العظمى 38

قنا

الصغرى 22 العظمى 35

نويبع

الصغرى 20 العظمى 32

السلوم

الصغرى 12 العظمى 29.

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