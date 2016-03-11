أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اكتشاف نوع من الطحالب البحرية الزرقاء تنشط الجهاز المناعى وتحارب الشيخوخة

Google+ Print
اكتشاف نوع من الطحالب البحرية الزرقاء تنشط الجهاز المناعى وتحارب الشيخوخة اكتشاف نوع من الطحالب البحرية الزرقاء تنشط الجهاز المناعى وتحارب الشيخوخة
اكتشف فريق من العلماء الفرنسيين فى المكسيك نوعا من الطحالب البحرية الزرقاء تعرف باسم السبيرولينا تعتبر أصل الحياة على الأرض وأول من توصل إلى التمثيل الضوئى منذ ما يقرب من 3.5 مليار سنة.

وكان الشعب الازبتيك الذى عاش فى هذه المنطقة منذ قديم الزمان، يستخدم "السبيرولينا" ويعيش عليها، حيث إن لديها قدرة غذائية رهيبة لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات لعلاج سوء التغذية وفيتامينات وبيتا كاروتين بالإضافة إلى فيتامين بى 8 وبى 7 وبى 6 وبى 3 وبى 2 وبى 1 ودى وهـ وفيتامين ألف.

كما يعتبر السيبرولينا غنيا بالمعادن من الكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم والحديد والزنك والنحاس والصوديوم والبوتاسيوم والسيليليوم. وهو غنى بالكلوروفيل والأحماض الدهنية مثل أوميجا 6– وحمض جامالينوليك ويساعد على تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم إلى المستوى المناسب.

ويتم استخدامه بعد تجفيف الطحالب ثم تستهلك مثل التوابل الغذائية التى تعمل على تجديد الدم مثل هرمون ايبو الذى ينشط كرات الدم الحمراء فى الدم مما جعل الطباخين الفرنسيين يستخدمونه فى مأكولاتهم وذلك جعل فرنسا رائدة على مستوى العالم فى استخدام هذا النوع من الطحالب الذى اكتشفته فى 1960 فى بحيرة تيكسكوكو فى القرن الـ(16) عندما غزا الأوروبيون أمريكا كذلك ظهر فى تشاد حول بحيرة تشاد فى 2001.. ومازال يستخدم فى وجبات الطعام ويباع فى الأسواق فى صورة بسكويت.


>- دراسة: تشابه الجهاز المناعى للزوجين يزيد فرصة إصابتهما بنفس الأمراض

- دراسة:مواليد العمليات القيصرية لديهم ميكروبات تؤدى لاضطراب الجهاز المناعى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365