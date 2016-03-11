في_إفريقيا – المقاصة يواجه دون بوسكو.. فريق القديس الإيطالي الذي تحول إلى ' مازيمبي 2 '

بعدما تجاوز عقبة الدفاع الإثيوبي في أول تجربة إفريقية له، سيكون فريق مصر للمقاصة على موعد مع اختبار جديد، لكن هذه المرة أمام فريق ذو طابع خاص للغاية.

مصر للمقاصة يستضيف السبت فريق دون بوسكو من الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقي.. فريق لا يمثل فقط منافساً جديداً وقوياً للمقاصة الذي يشارك قارياً للمرة الأولى في تاريخه، ولكنه أيضاً فريق يحمل مواصفات مختلفة وغريبة.

"سيركل سبورتيف دون بوسكو دي لوبومباشي"، وهو الإسم الكامل للفريق القادم من الكونغو الديمقراطية.. تأسس عام 1948 بمدينة لوبومباشي التي تعد أغنى مدن الكونغو الديمقراطية بالمعادن.. ولإسم "دون بوسكو" حكاية..

"الدون بوسكو" هو القديس الإيطالي الكاثوليكي جون بوسكو، الذي عاش في إيطاليا في القرن التاسع عشر، تحديداً بين عامي 1815 و1888. واشتهر القس جون بوسكو بأنه وهب حياته لتعليم أطفال الشوارع والأطفال المعاقين، وأسس من أجل ذلك "رهبنة الآباء السلزيان" بمدينة تورينو التي تخصصت في خدمة هذا الأمر، ليطلق عليه الفقراء والعامة لقب "الدون" حباً وتكريماً له. وبعد وفاته بفترة وتحديداً عام 1934 منحته الكنيسة الكاثوليكية درجة القديس.

وتيمناً بحياته وأعماله، أطلق إسم "دون بوسكو" على أحد ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس. أما في كرة القدم فتوجد أربعة أندية حول العالم تحمل إسم "دون بوسكو" في كل من ألمانيا، هايتي، سريلانكا بالإضافة لممثل الكونغو الديمقراطية، والذي يضع صورة القديس جون بوسكو في شعاره.

وعبر 68 عاماً هي عمر فريق دون بوسكو الكونغولي حقق الفريق لقباً وحيداً للكأس في عام 2012، ليشارك بعدها في كأس الكونفيدرالية دون ترك أي بصمة تذكر. وفي الموسم الماضي احتل دون بوسكو المركز الثالث في الدوري خلف البطل فيتا كلوب والوصيف مازيمبي ليتأهل لكأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

إلا أن أكثر ما يثير الإهتمام في فريق "دون بوسكو" هو علاقته بمواطنه وبطل دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي مازيمبي.. حيث يعتبر نادي دون بوسكو بمثابة الشقيق الأصغر لمازيمبي لعدة أسباب.

مالك نادي دون بوسكو هو أرنو كاتومبي، نجل مويس كاتومبي رجل الأعمال الملياردير ومالك نادي مازيمبي. ولأن قوانين الفيفا تحرم نفس الشخص من تملك ناديين يلعبان بنفس المسابقة لذا ترك مويس كاتومبي الفريق الأصغر دون بوسكو لنجله. وأكثر من ذلك، أصبح دون بوسكو بمثابة "حقل التجارب" الذي يستثمر فيه مازيمبي أمواله.

تشكيلة دون بوسكو الحالية تضم سبعة لاعبين معارين من مازيمبي، هم الحارس الغاني ارنست سواه، ولاعب الوسط الزامبي جوزيف سيتالي، والكيني جوزيف كامويندو، والزيمبابوي علي صديقي بالإضافة للاعب الوسط نجاسانيا إيلونجو والمهاجمين روبرت مبلو والزامبي لوكا لونجو، وكلهم لاعبون اشتراهم مازيمبي وأعارهم مباشرة لـ"شقيقه الأصغر" حتى يتعرف على قدراتهم ويحدد إمكانية انتقالهم له لاحقاً من عدمه.

الأمر ذاته طبقه مازيمبي مع صانع الألعاب ميشاك إيليا (18 عاماً) الذي تألق ليقود منتخب الكونغو الديمقراطية للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمحليين الشهر الماضي، ومباشرة عقب البطولة انتقل إيليا لصفوف مازيمبي وشارك معه في مباراة كأس السوبر الأفريقي التي توج بها على حساب النجم الساحلي التونسي.

أكثر من ذلك، فالمدير الفني لدون بوسكو هو السنغالي لامين ندياي، المدرب السابق لمازيمبي بين عامي 2010 و2013 والذي حقق مع مازيمبي لقبين متتاليين لدوري أبطال أفريقيا عامي 2010 و2011. ندياي والذي عمل مستشاراً فنياً لمازيمبي بعدما ترك تدريب الفريق للفرنسي باتريس كارترون (مدرب وادي دجلة الحالي) تولى مهمة المدير الفني لدون بوسكو قبل موسمين ليقوده لتحقيق المركز الثالث بالدوري العام الماضي.

وحتى مباريات دون بوسكو، يخوضها الفريق على أرض ستاد تي بي مازيمبي في لوبومباشي، الملعب الخاص بـ"شقيقه الأكبر".

مصر للمقاصة سيكون في مهمة صعبة أمام دون بوسكو.. أو ما يمكن أن نطلق عليه "مازيمبي 2".