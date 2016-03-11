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محمد فاروق لـ في الجول: أحذر مارتن يول من المفاجآت غير السارة في إفريقيا

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محمد فاروق لـ في الجول: أحذر مارتن يول من المفاجآت غير السارة في إفريقيا محمد فاروق لـ في الجول: أحذر مارتن يول من المفاجآت غير السارة في إفريقيا

وجه محمد فاروق لاعب الأهلي السابق تحذيره لمدرب الفريق مارتن يول قبل أولى مبارياته القارية السبت ضد ريكرياتيفو في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الأنجولي في أول مباراة لمدربه الهولندي في المسابقات الإفريقية ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في .

وقال فاروق لـFilGoal.com:"إفريقيا تختلف تماما عن الدوري المحلي من حيث الملاعب والمنافسين والطقس، كلها عوامل تمثل تحديا أمام أي مدير فني فما بالك لو كان قادما من أوروبا".

وأضاف "المفاجآت غير السارة واردة بشدة، فأنت لا تملك الكثير من المعلومات عن الخصم الذي يريد مفاجأة أكبر أندية إفريقيا".

وأردف "على يول توخي الحذر والاعتماد على عناصر الخبرة وضرورة احترام المنافس وأن يكون اللاعبون في أقصى درجات الجدية والالتزام".

وأتم "أتمنى ألا يكون أداء الأهلي أمام مصر للمقاصة في الدوري أشبه بحمى البداية، لابد من تكراره".

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