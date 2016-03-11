القبض على بائع أسطوانات غاز بأعلى من سعرها المقرر للمواطنين فى العاشر

تمكنت الإدارة العامة للتموين بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة كمال البلتاجى، من ضبط أحد شباب الخرجين، يقوم ببيع أسطوانة الغاز المنزلية، بسعر 20 جنيها، أعلى من سعرها المقرر للمواطنين، محققا بذلك أرباحا غير مشروعة.

تم تحرير المحضر رقم"1578 "جنح ثان العاشر من رمضان ضد " ا ف ع"، وتم التحفظ على خمسة أنابيب على ذمة القضية، وسيتم عرض المتهم بصحبة المحضر على النيابة العامة.

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