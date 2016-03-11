خادم الحرمين يستعرض القوات المشاركة فى مناورات (رعد الشمال)

> استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم /الجمعة/ القوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة من الدول العربية والإسلامية فى تمرين (رعد الشمال).

وكان خادم الحرمين قد رعى - أمس - بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة ورؤساء الوفود المشاركة فى تمرين (رعد الشمال) المناورة الختامية للتمرين.

و وصل الى حفر الباطن اليوم الجمعة العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لحضور العرض العسكرى للقوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة من الدول الشقيقة فى تمرين "رعد الشمال".

وكان فى استقباله بمطار قاعدة الملك سعود بالقطاع الشرقي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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