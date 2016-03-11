الشرطة الإسرائيلية تعتقل 177 فلسطينيا بدعوى أنهم "لا يحملون تصاريح عمل"

> اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم /الجمعة/ عشرات العمال الفلسطينيين بحجة تواجدهم فى إسرائيل بطريقة "غير قانونية".

وقالت الشرطة الإسرائيلية - فى بيان نقلته وسائل الإعلام العبرية - إنها اعتقلت نحو 177 عاملا فلسطينيا يتواجدون فى إسرائيل بطريقة "غير قانونية"، كما اعتقلت 26 إسرائيليا من أرباب عملهم وموفرى الإقامة لهم داخل البلاد.

وأشارت إلى أنها داهمت 341 ورشة عمل ومحلا تجاريا فى مختلف أنحاء البلاد، وقامت بإغلاق الأماكن التى شغلت عمالا يقيمون بصورة غير شرعية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أمس /الخميس/ 250 عاملا فلسطينيا لا يحملون تصاريح عمل، كما اعتقلت 30 إسرائيليا من أرباب عملهم وموفرى المبيت والتنقلات لهم داخل إسرائيل.

وتأتى هذه الحملات الواسعة للشرطة على العمال الفلسطينيين المقيمين بصورة غير قانونية، عقب تنفيذ شاب فلسطينى من بلدة حجة شرقى محافظة قلقيلية شمالى الضفة الغربية، تواجد فى إسرائيل بشكل "غير قانوني" عملية طعن فى ميناء يافا، يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مصرع سائح أمريكى وإصابة 14 آخرين بعضهم فى حالة خطيرة.

وطبقا لإحصاءات إسرائيلية، يعمل حوالى 100 ألف فلسطينى من سكان الضفة الغربية المحتلة فى داخل إسرائيل، بينهم نحو 40% لا يحملون تصاريح عمل.

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