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ميركل: 3 آلاف لاجئ عراقى يعودون من ألمانيا إلى بلادهم شهريا

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ميركل: 3 آلاف لاجئ عراقى يعودون من ألمانيا إلى بلادهم شهريا ميركل: 3 آلاف لاجئ عراقى يعودون من ألمانيا إلى بلادهم شهريا

> قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن نحو 3000 لاجئ عراقى يعودون لبلادهم من ألمانيا شهريا، وأن العدد آخذ بالزيادة.

يجيئ هذا الإعلان فى ظل مخاوف من احتمال خسارة حزب المستشارة أصوات الناخبين، فى أول انتخابات منذ انفجار أزمة اللجوء الصيف الماضي، وطبقا لشبكة "دويتش فيله" فإن اللاجئين يشعرون بالإحباط من بطء إجراءات نظر طلبات اللجوء، فى بلد يواجه قائمة طويلة من طلبات اللجوء، بعد أن وصله 1.1 مليون مهاجر العام الماضي.

وأضافت ميركل - فى خطاب انتخابى بجنوب ألمانيا - أن من المهم أيضا التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار وإنهاء الحروب فى سوريا والعراق.

ويتوقع لحركة "البديل من أجل ألمانيا" المناهضة للهجرة، والتى حازت تأييد الناخبين غير الراضين عن سياسة الباب المفتوح التى تنتهجها ميركل، الفوز بنحو 20% من الأصوات فى الانتخابات المحلية فى الولاية الجنوبية المهمة - بادن- فورتمبيرج.

وكررت ميركل مرارا أن عدد المهاجرين الوافدين على بلدها صاحب أكبر فى أوروبا آخذ فى التراجع.
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مصر 365

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