الأمم المتحدة تتهم قوات جنوب السودان‭ ‬بشن حملة اغتصاب وقتل

>قال تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن حكومة جنوب السودان انتهجت "سياسية الأرض المحروقة" من خلال عمليات الاغتصاب والنهب والقتل المتعمدة للمدنيين أثناء الحرب الأهلية التى وقعت فى 2015.

وذكر المكتب فى بيان "يحوى التقرير روايات مروعة عن قتل مدنيين كان يشتبه فى تأييدهم للمعارضة من بينهم أطفال ومعاقون ودفنهم أحياء أو خنقهم فى حاويات أو قتلهم بالرصاص أو شنقا بتعليقهم فى الأشجار أو بتقطيعهم إربا."

وأشار التقرير إلى أن تفشى الاغتصاب "يشير إلى أن استخدامه فى الصراع أصبح ممارسة مقبولة من جانب جنود (الحكومة) والميليشيات المسلحة الموالية لها."

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