أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تتهم قوات جنوب السودان‭ ‬بشن حملة اغتصاب وقتل

Google+ Print
الأمم المتحدة تتهم قوات جنوب السودان‭ ‬بشن حملة اغتصاب وقتل الأمم المتحدة تتهم قوات جنوب السودان‭ ‬بشن حملة اغتصاب وقتل

>قال تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن حكومة جنوب السودان انتهجت "سياسية الأرض المحروقة" من خلال عمليات الاغتصاب والنهب والقتل المتعمدة للمدنيين أثناء الحرب الأهلية التى وقعت فى 2015.

وذكر المكتب فى بيان "يحوى التقرير روايات مروعة عن قتل مدنيين كان يشتبه فى تأييدهم للمعارضة من بينهم أطفال ومعاقون ودفنهم أحياء أو خنقهم فى حاويات أو قتلهم بالرصاص أو شنقا بتعليقهم فى الأشجار أو بتقطيعهم إربا."

وأشار التقرير إلى أن تفشى الاغتصاب "يشير إلى أن استخدامه فى الصراع أصبح ممارسة مقبولة من جانب جنود () والميليشيات المسلحة الموالية لها."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن