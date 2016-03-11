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حصرياً: هذا هو عكيد "باب الحارة" بدلاً من وائل شرف

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الجمعة 11-03-2016 14:41

أصبح من المؤكد ان الفنان السوري وائل شرف لن يحضر في الجزئين الثامن والتاسع من مسلسل " باب الحارة " وهو ما لم يعلنه المخرج بسام الملا صراحة في حديث لبرنامج ET بالعربي أمس، لكنه أشار إليه حين قال إنه لم يتم التوصل لاتفاق مع الفنان وائل شرف حتى الآن، مؤكداً في نفس الوقت أن الشخصية لن تغيب عن العمل لأنها شخصية أساسية وبالتالي سيتم الاستعانة بممثل بديل .
وبحسب ما علمت " سيدتي نت " بشكل خاص وحصري فإن بسام الملا لن يعتمد على وائل شرف في الجزئين الجديدين من العمل، وأنه اختار الممثل البديل بالفعل حيث أنهى اتفاقه مع النجم السوري محمد حداقي ليكون بديلاً لوائل شرف بشخصية " معتز " في الجزئين الثامن و التاسع من مسلسل " باب الحارة " .

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سيدتي