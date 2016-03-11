شكران مرتجى: لهذه الأسباب يصاب الفنانون السوريون بالجلطة

دمشق – خلدون عليا

تتابع النجمة السورية شكران مرتجى توجيه الإشارات حول عدم الالتزام بالقواعد الأدبية والأخلاقية بتعامل العديد من العاملين في الوسط الفني السوري.

وهذه المرة تحدثت عن المخرجين والمنتجين الذين يرسلون نصوصاً درامية لهذا الفنان أو ذاك للمشاركة بعمل درامي، ليجد الفنان بعد فترة أن زميل له يقوم بأداء الشخصية دون إبلاغه بأنه استبعد عن الدور لهذا السبب أو ذاك.

وقد كتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : هل تعلم أيها المنتج الفذ والمخرج الأفذ، إنك لم بتفكر تبعت دور لممثل أو ممثلة وبعد فتره بتغير رأيك لسبب ما يبرر بتعديل النص أو الأوقات أو الكاستينغ أو وأو أو وما بيكون السبب واحد من هدول وإلا كنت رفعتلك القبعة بيكون السبب طقة برغي من زميل أو واسطة من منتج آخر أو صداقة بأخو بنت أخت ابن عمة شي حدا حابب يمثل بتعرف شو عملت؟؟؟؟ شوف يا سيدي

١:هدمت حلم شخص

٢:هدمت حلم عيله يمكن وعدهم الوالد بكسوة جديدة أو دفع قسط متأخر

٣:ضربت بأصول المهنه عرض الحائط

٤:عدمت الشخص ثقته بنفسه وبالآخرين ألخ ألخ ألخ

هلق ممكن تقلي اوف كل هاد أنا عملته إيه يا معلم لأنه مو بس انت هيك متلك متايل يعني بتكون انت الشعرة التي قصمت ظهر الممثل

فهمت عليي كيف ؟؟؟؟؟؟؟ الحرب طالت كل شيء " طبعاً هاد البوست بينطبق عالمخرجين والكتاب والفنيين ولك حتى المنتج "

وختم شكران تعليقها : " عم أكتب لنصحح مع بعض مو لحتى بس أنتقد وجب التنويه ، عرفتوا ليش تلت ارباع الفنانين بينجلطو "