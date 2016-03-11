حسين الجسمي: هذا ردّي على من يتهمني بأنّي نذير شؤم

شارك الفنان حسين الجسمي مؤخراً بمهرجان "هلا فبراير". وقبل إجراء بروفات حفلته الختامية، التقته "سيدتي" في حوار سريع أثناء زيارة قام بها إلى مستشفى بيت عبدالله في الكويت. الجسمي وجّه في حديثه عدّة رسائل إلى زملائه الفنانين. فماذا جاء فيها؟ كما ثمّن حضوره كعضو لجنة تحكيم في برامج اكتشاف المواهب وأعطى رأيه في برنامج "ذا فويس كيدز".

ما سبب تأجيل طرح الألبوم لأكثر من 4 سنوات؟

الأغاني المنفردة التي أقدّمها حالياً تستطيع جمعها ووضعها في ألبوم (يضحك). الألبوم له خصوصية ويجب العمل عليه لمدّة لا تقلّ عن 5 أشهر. وفي هذا الوقت، يحتاج الألبوم إلى تركيز أكثر لمعرفة أذواق الجمهور خصوصاً وأن الذوق العام متقلّب، مع مراعاة الأوضاع التي تمرّ علينا في الوطن العربي.

بين فترة وأخرى أطرح أغنية «سينغل» حتى أكون على تواصل مع الجمهور ولا أغيب عنهم، وتكون تلك الأغنية مناسبة للذوق العام. ومثلما الألبوم مهم، أيضاً الأغاني الفردية يتفاعل معها الجمهور ونسبة سماعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب بالملايين، لكن يجب الحرص على أن تكون الأغنية مناسبة وبُذل فيها جهد كبير.

ولا أنكر أن للألبوم رونقاً خاصاً، لكن مثلما ذكرت سلفاً يحتاج إلى تركيز خاص وعمل متواصل.

ظاهرة صحيّة

ما رأيك بقيام النجوم عبدالله الرويشد وعبدالمجيد عبدالله ورابح صقر بطرح ألبومات تتجاوز الــ 15 أغنية بل تصل إلى أكثر من 30 أغنية؟

هذه ظاهرة صحية، وتلك الألبومات للفنانين النجوم الرويشد وصقر وعبدالمجيد عبدالله جميلة واستمتعت بالاستماع لعدّة أغنيات منها، ولاسيما أن جميع الأغاني بذل فيها مجهود وكانت ولا تزال جميلة ومسموعة من الجمهور. وإذا احتوى الألبوم على خلطة منوّعة من الأغاني تتناسب وذائقة الجمهور، فلمَ لا؟ وهناك من يطرح ألبوماً من 4 أغنيات ولا يحالفه الحظ بالنجاح. كما هناك من يطرح 16 أغنية مثلاً وينجح. كذلك هناك مطربون يغيبون عن الساحة لسنوات ويحاولون طرح ألبوم يحتوي على مجموعة كبيرة من الأغاني كـ «تعويض وعودة» أيضاً، فالمسألة مختلفة من فنان إلى آخر.

ما ردّك على ما قاله سالم الهندي مدير «روتانا للصوتيات» حول أن حسين الجسمي هو الوحيد الذي تأسّف على خروجه من «روتانا»؟

الأخ سالم «عزيز وغالي»، وأنا لم أخرج، فـ «روتانا» بيتي إلى أبد الآبدين واحتضنتني وحقّقت معها نجاحاً لمدّة 10 سنوات. كما أن الأمير الوليد بن طلال صديق وأنا على تواصل معه، وكذلك سالم الهندي صديق لكن ما حدث كان سوء فهم يحدث حتى بين الأخ وأخيه.

ماذا تقول عن نصيحة ميريام فارس لك من خلال لقاء أجرته معها سابقاً «سيدتي» بعدم الالتفات إلى الحملات المستمرّة عليك في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقول إنك سبب الأحداث السيّئة في بعض الدول كلّما أهديتها أغنية؟

(ضاحكاً) المطربة ميريام فارس أخت عزيزة وصديقة أحترمها جداً ولها معزّة في قلبي. وأنا كذلك أحترم متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى من شنّ تلك الحملات له احترامه. بالنهاية، كل إنسان سلوكه مرآة نفسه.



أشيد بـ"ذا فويس كيدز"

ما تقييمك لمشاركتك في برنامج «إكس فاكتور»؟

كانت بلا شك مشاركة مميّزة. صحيح كان الأمر مرهقاً، ولكنها تجربة أعتزّ بها كثيراً. وقد كانت الأمور طيّبة، ولكن بسبب ارتباطاتي الفترة المقبلة قد لا أتمكّن من التواجد كعضو لجنة تحكيم، غير أن دعم المواهب الشابة واجب علينا جميعاً في أي وقت.

ما هو رأيك في «ذا فويس كيدز»؟

أنا من متابعي برامج اكتشاف المواهب بشكل عام وأشيد بـ«ذا فويس كيدز» الذي يبثّ عبر شاشة الـ mbc، فهو مشروع راقٍ ومميّز ومنفّذ بشكل جميل والمواهب مليئة بالمشاعر والأحاسيس.

ما هو جديدك بالفترة المقبلة؟

طرحت مؤخراً أغنية باللهجة المصرية بعنوان «وحشتني دنيتي» كلمات خالد تاج الدين ومن ألحان وليد سعد وتوزيع طارق عبد الجابر ومكس أحمد جودة. اشتقت للهجة المصرية لأن مصر دائماً قريبة منا، وأعتبر علاقتي بها «مثل عيني اليمنى وعيني اليسرى».

ما هو تعليقك على تصريحات الملحن المصري عمرو مصطفى والتي قال فيها إنه ندم على إعطاء لحن أغنية «بشرة خير»؟

يبقى عمرو فناناً قديراً أعتزّ بالتعاون معه.

ما رأيك بكل من الفنانين نانسي وإليسا وماجد المهندس وهيفاء وهبي؟

ولله الحمد علاقتي رائعة وطيّبة بالعديد من الأسماء في الساحة الغنائية العربية، منها هيفاء وهبي، إليسا، نانسي وماجد المهندس.



الجسمي وسعد المجرد

ما رأيك بقول بعض النقّاد إن الفنان سعد المجرد يسير على طريقك؟

لم أسمع بهذا الكلام من قبل، لكن المجرد مطرب رائع ويسير على نهج معيّن. وكان بيننا تواصل في إحدى المرّات، حيث طلب أن يغني «رعاك الله» في أحد المهرجانات العربية، وأنا وافقت. ومن يومها نحن على تواصل وأراه مطرباً يعرف كيف يختار أغانيه، ومثلما قلت لديه طريقة ونهج معيّن. أتمنى له التوفيق والتقدّم أكثر وأكثر.

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