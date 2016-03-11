النيابة تُصرح بدفن جثة عامل صدمه قطار فى جرجا بسوهاج

صرحت النيابة العامة بمركز شرطة جرجا بدفن جثة عامل، يبلغ من العمر 15 عامًا، اصطدم به أحد القطارات بناحية قرية بندار الغربية دائرة المركز، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة جرجا، يفيد بوفاة عامل صدمه قطار بدائرة المركز، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد محمد على، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد صلاح أبو القاسم وكيل فرع البحث، والرائد محمد مجلى، رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، أنه حال قيام أحمد.ج.أ.ع، 15 سنة، عامل ويقيم بندار الشرقية دائرة ‏المركز، بعبور شريط السكة الحديد من ‏مكان غير مخصص لعبور المشاة اصطدام القطار رقم "1529" مخصوص فوارغ سولار "أسوان - القاهرة"، مما نتج عنه وفاته فى الحال.

وبسؤال عم المتوفى، 54 سنة، موظف، ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود جرح قطعى بالرأس، وكسر شديد بعظام ‏الجمجمة ونزيف دموى شديد من الأنف والفم، وكسر مضاعف بالعضد الأيمن، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة ‏الدموية، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 723 إدارى المركز لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

مصرع شخص تحت عجلات قطار فى جرجا بسوهاج